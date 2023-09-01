中国全国人大常委会会议通过多项人事任免案

中国全国人大常委会第五次会议星期五（9月1日）上午闭幕，会议表决通过了多项任免案，并通过了多部法律修订决定。

据新华社报道，中共政治局常委、中国全国人大常委会委员长赵乐际主持闭幕会。会议经表决，通过了新修订的行政复议法、外国国家豁免法、关于修改民事诉讼法的决定。中国国家主席习近平分别签署第9、10、11号主席令。

会议经表决，任命许宏才为中国全国人大财政经济委员会副主任委员；任命陈福利、冯怡为全国人大常委会副秘书长；免去史耀斌的全国人大常委会预算工作委员会主任职务，任命许宏才为全国人大常委会预算工作委员会主任。

会议经表决，任命邓修明为中国最高人民法院副院长、审判委员会委员、审判员；免去程东方的中国人民解放军军事法院院长职务；任命葛晓燕为最高人民检察院副检察长、检察委员会委员，任命宫鸣为最高人民检察院副检察长，免去孙谦的最高人民检察院副检察长、检察委员会委员职务。

会议还表决通过了其他任免案。

此外，会议也表决通过了全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。

会议还表决通过了关于延长授权国务院在粤港澳大湾区大陆九市开展香港法律执业者和澳门执业律师取得内地执业资质和从事律师职业试点工作期限的决定。

会议表决通过了全国人大常委会关于批准《中华人民共和国和厄瓜多尔共和国引渡条约》的决定。

据报道，常委会组成人员161人出席会议，出席人数符合法定人数。中国全国人大常委会副委员长李鸿忠、王东明、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华、铁凝、彭清华、张庆伟、洛桑江村，秘书长刘奇出席会议。

中国国务院副总理刘国中，最高人民法院院长张军，最高人民检察院检察长应勇，以及部分全国人大代表和有关部门负责人等也列席会议。