四川蜀道集团董事长唐勇被停职检查

四川省属国有企业蜀道集团党委书记、董事长唐勇被停职检查。

据“川观新闻”消息，四川省委星期五（9月1日）宣布唐勇停职检查、配合调查的决定，同时成立省政府进驻蜀道集团工作组，开展督导。

四川省人民政府8月30日召开发布会通报，8月21日凌晨5时左右，金阳县受短时强降雨影响发生山洪，位于金阳县境内芦稿林河下游的蜀道集团沿江高速JN1（金宁一）标段项目部钢筋加工场民工驻地板房被冲毁，造成人员遇难和失联。

灾害发生前，防汛应急等相关部门对该标段项目进行多次预警和调度，项目部安全负责人、值班人员等均确认反馈，但未按照要求及时组织人员避险转移。

山洪发生后，相关部门赴现场开展抢险救援，并先后打捞上岸四具遇难者遗体。通报称，随着搜救和核实工作的不断深入，相关部门发现项目施工企业上报失联人数存在疑问，省级层面立即成立调查处置领导小组。

调查发现，灾害发生时项目工地内有201人，其中149人脱险，四人遇难、48人失联。而该项目的项目部及劳务公司刘某等五人涉嫌不报、谎报安全事故罪，警方8月28日对五人采取刑事拘留措施。

蜀道集团全称为蜀道投资集团有限责任公司，是通过新设合并方式组建的四川省属国有企业，于2021年5月揭牌成立。2022年成为四川省属国有企业首家世界500强。

现年59岁的唐勇长期在交通领域工作，曾任四川成渝高速公路股份有限公司董事长，四川省交投集团党委委员、董事，四川省铁投集团总经理，四川省铁投集团党委书记、董事长。去年1月任蜀道集团党委书记、董事长。