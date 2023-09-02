海基会董事长：大陆反间谍法让两岸交流充满不确定性

台湾海基会董事长李大维说，疫后两岸交流逐渐恢复，呼吁中国大陆尽快恢复开放大陆民众到台观光。他并提醒，大陆施行新版《反间谍法》让两岸交流充满不确定性。

据《自由时报》报道，李大维星期五（9月1日）在海基会董监事联席会议上说，疫情趋缓以来，两岸各种实体交流逐渐恢复，不少台湾人近期曾经访问大陆，或未来有赴大陆交流的规划，海基会乐观看待两岸人民有更多热络互动。上周陆委会也宣布恢复两岸观光旅游的相关规划，期待陆方能采取对应措施，尽快恢复开放大陆民众到台观光。

李大维强调，旅游交流是增加人与人认识与了解的最佳方式，但也注意到今年7月1日施行的新版《反间谍法》，其中扩大间谍行为的定义，让两岸习以为常的交流充满不确定性。

他说，最近多次传出台湾人赴大陆时，人身自由受限或遭到不友善对待的个案，海基会认为，在两岸逐步恢复健康有序交流之际，此举相当不利于两岸关系和平稳定的发展；同时也要呼吁计划赴陆旅游的台湾人，多留意言行，避免误触相关法律。

大陆《反间谍法》今年4月经中国大陆人大常委会修订通过，自7月1日起正式施行。新版《反间谍法》扩大了打击范围和当局的执法权力，但一些核心概念并没有明确定义， 引起在华外企和外国人普遍担忧。