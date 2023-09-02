中国据报邀请多国驻联合国大使访问西藏

外交人士透露，中国政府正邀请一些国家驻联合国大使访问西藏，寻求在联合国人权理事会审议西藏人权状况前，反击外界对西藏人权状况日益强烈的指控。

据路透社星期五（9月1日）引述外交人士消息称，多国驻日内瓦代表已收到中方邀请他们访问北京和西藏自治区。

这封由中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭发出的邀请函称：“我相信这次访问将使你们更好地了解中国的人权政策和实践。”陈旭也在信件中提到，参访的外交官将会就教育、文化、宗教、就业和儿童权利参与会议和实地考察。

报道称，目前无法确定哪些国家受邀参加此次访问行程，但两位外交官透露，邀请信发放的范围相当广。报道也引述古巴和中国外交官在社交媒体X（前称推特）贴出的照片称，代表团中包括来自古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜、白罗斯和巴基斯坦的大使。

国际劳工组织也在一封电子邮件中证实受邀到西藏访问，并讨论中国执行劳工公约的情况。

联合国人权理事会预计在明年初发布有关西藏人权问题的报告，联合国人权专家今年已多次对西藏的人权状况表示担忧。

报道称，北京邀请关系亲密国家的驻联大使访问西藏，目的是要在联合国发布这份报告前，驳斥与反击外界对西藏人权情况越来越强烈的指控。

美国国务卿布林肯8月22日称，中国政府将100万名西藏儿童送入寄宿学校，进行“强制同化”，并宣布对部分牵涉其中的中国官员实施签证限制。