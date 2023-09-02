李强吁IMF维护供应链稳定畅通 反对脱钩断链

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更新 / 2023年9月2日 10:30 AM
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发布 / 2023年9月2日 10:26 AM
中国总理李强（右）星期五早上在北京人民大会堂与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会面。（新华社）
中国总理李强（右）星期五早上在北京人民大会堂与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会面。（新华社）

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中国总理李强说，中国将坚持改革开放不动摇，更大力度吸引和利用外资，并希望国际货币基金组织（IMF）维护全球产业链供应链稳定畅通，反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。

据新华社报道，李强星期五（9月1日）早上在北京人民大会堂与IMF总裁格奥尔基耶娃会面。李强说，中国经济今年以来持续恢复，总体回升向好。中国将进一步强化政策协同，促进经济增长，同时坚持改革开放不动摇，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。

他表示，中国有信心有能力推动经济持续健康发展。

李强称，中国愿意进一步深化与IMF合作，支持IMF在全球治理中继续发挥重要作用。中国希望IMF推动第16次份额总检查取得有意义的成果；反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”，维护经济全球化和自由贸易，维护全球产业链供应链稳定畅通，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的代表性、发言权和影响力。中国将继续支持IMF在债务问题上发挥作用，希望各方相向而行，用实际行动支持发展中国家。

据路透社报道，格奥尔基耶娃与李强会面后在社交平台X上发帖说，很高兴再次与李强会面，两人进行了富有成效的讨论，并期待与北京就气候变化和支持发展中经济体等全球问题开展合作。

中国是格奥尔基耶娃亚洲行的首站，她星期四（8月31日）与中国财政部长刘昆会面，星期五早上与李强举行会谈后，下午与中国央行行长潘功胜会面。

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