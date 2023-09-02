李强吁IMF维护供应链稳定畅通 反对脱钩断链

中国总理李强说，中国将坚持改革开放不动摇，更大力度吸引和利用外资，并希望国际货币基金组织（IMF）维护全球产业链供应链稳定畅通，反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。

据新华社报道，李强星期五（9月1日）早上在北京人民大会堂与IMF总裁格奥尔基耶娃会面。李强说，中国经济今年以来持续恢复，总体回升向好。中国将进一步强化政策协同，促进经济增长，同时坚持改革开放不动摇，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。

他表示，中国有信心有能力推动经济持续健康发展。

李强称，中国愿意进一步深化与IMF合作，支持IMF在全球治理中继续发挥重要作用。中国希望IMF推动第16次份额总检查取得有意义的成果；反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”，维护经济全球化和自由贸易，维护全球产业链供应链稳定畅通，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的代表性、发言权和影响力。中国将继续支持IMF在债务问题上发挥作用，希望各方相向而行，用实际行动支持发展中国家。

据路透社报道，格奥尔基耶娃与李强会面后在社交平台X上发帖说，很高兴再次与李强会面，两人进行了富有成效的讨论，并期待与北京就气候变化和支持发展中经济体等全球问题开展合作。

中国是格奥尔基耶娃亚洲行的首站，她星期四（8月31日）与中国财政部长刘昆会面，星期五早上与李强举行会谈后，下午与中国央行行长潘功胜会面。