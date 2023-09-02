8月财新中国制造业PMI重返扩张区间 供需改善

在7月份短暂跌至收缩区间后，8月份财新中国制造业采购经理指数（PMI）重返扩张区间，显示供需情况有所改善。

据财新网报道，星期五（9月1日）公布的8月财新中国制造业PMI录得51.0，比7月回升1.8个百分点，重返临界点以上。PMI通常以50作为强弱分界线。超过50，被认为经济总体在扩张；低于50，被认为经济总体在收缩。

这一走势与中国国家统计局公布的制造业PMI一致。中国国家统计局星期四（8月31日）公布的数据显示，8月份制造业PMI录得49.7，高于7月0.4个百分点，虽然连续五个月处于收缩区间，但已连续三个月回升。

从PMI分项指数看，8月制造业供需均重返扩张区间，制造业生产指数和新订单指数反弹至荣枯线以上。在市况改善、销售回暖的拉动下，即便部分企业因气温偏高而减少开工天数，但整体产量仍有增长，消费品类和投资品类制造业的产量和需求上升，中间品类产量大致持平。

不过，外需依然疲弱，8月份的新出口订单指数在收缩区间小幅回升，三大品类出口需求均下滑。

供需好转带动制造业就业情况改善，8月份的就业指数六个月来首次升至扩张区间。调查结果显示，企业的扩张计划支撑了当月用工回升。

在7月轻微收缩后，8月制造业采购活动同样重现扩张，但原材料库存指数降至收缩区间。部分受访厂商说，一些原材料成本较高，对库存量保持审慎，还有企业表示销售相对疲弱，不愿增加库存。

受访制造业企业家对未来一年的增长仍保持乐观，但8月生产经营预期指数降至近11个月来最低。部分企业仍担忧国内外市场需求疲弱。

财新智库高级经济学家王喆说，8月中国制造业景气度改善，除了出口不振，供给、需求、就业指数均位于扩张区间，但内部需求不足和弱预期的问题可能在更长时间形成负面循环，叠加外需的不确定性，经济下行压力恐不断加大。

他认为，稳预期和增加居民收入仍是当前施策重点。内外部经济环境形势日趋复杂，相关支持政策的紧迫性和必要性进一步增加。