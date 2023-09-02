吉林省政府原副秘书长高材林被判无期

吉林省政府原副秘书长高材林贪污、受贿一案宣判，高材林被判处无期徒刑。

据新华社报道，吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院星期六（9月2日）对外发布高材林案日前宣判的消息，法院对高材林以贪污罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以受贿罪判处有期徒刑10年，并处罚金100万元（人民币，下同，约18.6万新元），决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

扣押在案的高材林贪污赃款依法返还被害单位，并继续追缴其受贿赃款，依法没收，上缴国库。

法院审理查明，2017年6月至9月，高材林利用担任松原市市长的职务之便，直接或者通过他人，指使厦门爵耀投资有限公司、松原城市发展投资控股集团红日房地产开发建设投资有限公司，安排厦门爵耀投资有限公司从一名个体经营者处虚假承包100万平方米“三化草原”土地，再转包给红日公司，从中非法套取1亿元占为己有，其中借贷给他人4500万元，偿还个人债务5500万元。

2011年至2020年8月，高材林先后利用担任吉林省金融办党组书记、主任、松原市市长、省政府副秘书长等职务上的便利，为他人在公司审批、税费减免等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物，共计折合人民币403万余元。

法院认为，高材林虽到案后能够如实供述犯罪事实，主动交代办案机关不掌握的大部分受贿犯罪事实，且举报他人犯罪线索，具有重大立功表现，但鉴于其贪污数额高达亿元，并不能退缴受贿赃款，造成恶劣社会影响，依法不足以从轻处罚，遂作出上述判决。

公开简历显示，现年59岁的高材林拥有博士研究生学历，从清华大学博士毕业后，曾在北京大学做博士后研究。高材林学而优则仕，后长期在金融系统任职，2015年主政吉林松原，2017年12月调任吉林省政府副秘书长，直至2020年11月落马。

中共中央纪委国家监委网站2021年8月发布高材林被双开（开除中共党籍和公职）的通报，指其“亦官亦商”，搞“政治攀附”和“权色交易”，非法侵占巨额公款等。