国台办促美停止向台提供武器 批民进党政府不自量力

继国防部、外交部之后，中国大陆国台办也发声敦促美国停止向台湾提供武器，并批民进党政府企图“以武谋独”，是“螳臂当车，不自量力”。

据新华社报道，中国大陆国务院台办发言人陈斌华星期五（9月1日）以答记者问的形式回应，强调大陆坚决反对美方向台湾提供武器，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止向台湾提供武器。

陈斌华批评民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，不断花台湾老百姓的血汗钱从美国购买武器，企图“以武谋独”，为其谋“独”挑衅壮胆，“所作所为只会让台湾更加兵凶战危”。

陈斌华强调，无论民进党当局从美国买多少武器，都动摇不了大陆“解决台湾问题、完成国家统一的坚定意志”，抵挡不了“粉碎‘台独’图谋、维护国家主权的强大能力”。

美国拜登政府星期三（8月30日）首次批准通过适用于主权国家的外国军事融资计划（Foreign Military Financing，简称FMF），提供台湾8000万美元（1.0815亿新元）的军事援助。

FMF是美国国务院管理的最大军事援助账户，通常保留用于援助主权独立国家，购买美国国防装备和军事训练。

中国大陆外交部、国防部星期四（8月31日）相继表示坚决反对，并指将采取一切必要措施反制。