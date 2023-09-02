习近平：将放宽服务业市场准入 推进跨境服务贸易开放

中国国家主席习近平说，中国将放宽服务业市场准入，有序推进跨境服务贸易开放进程，同时也将扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放，打造更开放包容的发展环境。

据新华社报道，习近平星期六（9月2日）早上在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。

习近平说，当前百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足。服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。

习近平说，中国将打造更加开放包容的发展环境，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，积极开展服务贸易和投资负面清单谈判，扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放；中国将放宽服务业市场准入，有序推进跨境服务贸易开放进程，提升服务贸易标准化水平，稳步扩大制度型开放。

他提到，中国将着力扩大国内需求，加快建设强大国内市场，主动扩大优质服务进口，鼓励扩大知识密集型服务出口，以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力，以高质量发展为全球提供更多更好的中国服务。

习近平也说，中国将深化同共建“一带一路”国家服务贸易和数字贸易合作，促进各类资源要素跨境流动便利化，培育更多经济合作增长点；中国将加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。

他说，中国还将建设全国温室气体自愿减排交易市场，支持服务业在绿色发展中发挥更大作用。推动服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展，释放更多创新活力。

习近平称，世界经济开放则兴，封闭则衰，呼吁各方共同维护来之不易的自由贸易和多边贸易体制，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇。他也重申，中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。