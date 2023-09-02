朱立伦：在野合作不一定是三个人谈

针对台湾在野势力合作，国民党主席朱立伦说，在野谈合作不一定要坚持三个人在一起谈，“两位两位一起也是很好的”，只要有见面就是好事。

综合台湾《联合报》和中央广播电台报道，朱立伦星期五（9月1日）在台南替立委参选人辅选，被问及在野阵营如何整合时说，有关在野阵营的整合，国民党每天都在努力，每天都有一些进展，不到最后关头，他绝不会放弃。

但朱立伦也说：“我们也不是一定要坚持所谓的三对三，两位两位一起也是很好的，不管是喝咖啡、喝果汁，都可以，我们只要有见面，就是好事，我们都在推动当中。”

他说，虽然国民党总统参选人侯友宜的民调在上升中，但还是希望最终能够整合团结，成为一股共同改变台湾、实现政党轮替的力量。他并透露，自己和民众党一直在保持联系。

朱立伦称，民调已经证明，绝大多数台湾民众都希望下架民进党，实现政党轮替。民众并不希望看到希望实现政党轮替的在野力量分散，“让民进党躺着选，让（民进党总统参选人）赖清德放鞭炮”。

他也向在野势力喊话：“一定要小我小一点，大我大一点，如果只有自我，且坚持自我，（最终）成就不了大局，也违反主流民意。”

鸿海创办人郭台铭星期一（8月28日）宣布投入2024年台湾总统选举，并表示自己参选是为了整合在野势力，实现政党轮替的目标。不过到目前为止，在野阵营的代表都希望能成为主导在野势力整合的代表人物，不愿担任副手。