中国七部门：今年力争实现汽车销量2700万辆

中国工业和信息化部等七部门星期五（9月1日）发布汽车行业稳增长方案，提出2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，并提出多项措施，支持扩大新能源车消费，稳定燃油汽车消费等。

据中国工信部网站，中国工信部等七部门星期五印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（简称《方案》）。其中提出，2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。

2700万辆左右的全年销量目标，与中汽协此前的销量预测较为一致。去年12月，中汽协曾预测，2023年中国汽车总销量为2760万辆，同比增长3%。其中，乘用车销量为2380万辆，商用车销量为380万辆，新能源汽车销量为900万辆。

《方案》也提出多项措施推动汽车行业稳增长，涵盖汽车消费、出口、二手车消费等多个领域。

在汽车消费方面，《方案》共有七项举措，包括支持扩大新能源汽车消费，落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，抓好新能源汽车补助资金清算审核工作，积极扩大新能源汽车个人消费比例。

针对稳定燃油汽车消费，《方案》强调，各地不得新增汽车限购措施，鼓励实施汽车限购地区在2022年购车指标基础上增加一定数量购车指标，进一步促进汽车消费。

在推动汽车出口方面，《方案》鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品，建立和完善国际营销服务体系，加强与航运企业、国内外金融机构合作，巩固扩大重点国家和地区市场汽车出口，加大“一带一路”沿线国家和新兴市场开拓力度。

方案强调，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。至2024年，中国将从供需两端发力，推动汽车行业稳定增长。

据澎湃新闻报道，受宏观环境以及上半年燃油车价格战等因素影响，中国汽车市场还未完全恢复，但随着一系列汽车促消费政策措施的出台，以及“金九银十”等季节性因素的拉动，业内普遍预期今年下半年的汽车消费景气度将继续向好。