碧桂园获准将一笔人民币债券展期至2026年

深陷债务危机的中国房企碧桂园已得到债权人批准，将一笔余额为39亿元（人民币，下同，约7.27亿新元）的私募债券延期至2026年，暂时避过陷入债务违约的危机。

综合彭博社、路透社和澎湃新闻报道，碧桂园在提交给上海证券交易所私人披露平台的文件显示，碧桂园星期五（9月1日）召开债券持有人会议，表决将“16碧园05”私募债券的支付期限延期，最终方案获56.08%的债权人赞成通过，另有43.64%的债权人反对方案，0.28%弃票。

具体方案为：债券本金展期三年，首付6%（到期后的第一、二、三个月分别支付2%的本金），第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金，即碧桂园须在2026年完成债券支付。

碧桂园还获准为私募债券增加40个自然日的宽限期，即在上述债券项下的违约事件发生之后，给予发行人上述宽限期，在宽限期内不构成债券违约或违约事件。

同时，碧桂园同意将龙岩津湖源著项目所属项目公司94.45%的股权收益权、沭阳云樾东方项目所属项目公司85%的股权收益权、海阳十里金滩项目所属项目公司90%的股权收益权、淮安楚州印项目所属项目公司100%的股权收益权、兴化星河宸院项目所属项目公司100%的股权收益权质押担保。

“16碧园05”是碧桂园旗下公司碧桂园控股有限公司发行的私募债券，今年9月4日到期，余额为39.04亿元。

碧桂园曾在8月23日至25日召开债权人线上会议，会议随后从25日延长至31日。8月31日，碧桂园再公布债券延期方案，并把从8月29日早上9时至31日晚10时举行的会议延至9月1日晚10时。

不过，碧桂园还将面临更多的债务支付期限。碧桂园必须在9月5日至6日结束的宽限期内，支付两笔总额2250万美元（3044万新元）的债券，否则将面临违约风险。

据碧桂园8月30日公布，截至今年6月底，碧桂园总借贷（有息负债余额）下降至约2579.1亿元人民币，其中未来一年内将有1080亿元人民币的借贷到期。