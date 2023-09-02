中国暑期档票房和观影人次破纪录

数据显示，中国2023年暑期档票房突破206亿元（人民币，下同，约38亿新元），总观影人次超5.04亿，双双打破中国影史暑期档最高票房和最高人次纪录。

中新社报道，根据电影数据分析软件灯塔专业版的数据，除了上述信息，今年暑期档还以总场次3460.7万创下中国影史场次新纪录，并在这个夏天的院线上演了连续72天票房破亿的红火景象。

报道称，今年暑期档整体呈现“爆款频出”“百花齐放”的盛况，目前票房前五名分别是：《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》《八角笼中》《长安三万里》。其中，有四部影片票房超过20亿元，数量达到该档期历史最多。

灯塔专业版数据显示，今年暑期档有52.7%的观众是今年第一次走进电影院，这个数值相对2019年的44.6%有明显增长。《消失的她》《孤注一掷》《长安三万里》等多部电影拉新比例都在一成以上，灯塔专业版数据分析师陈晋对此分析称，这种拉新能力对中国电影市场持续健康的发展意义深远。

据中新社，这个暑期档的另一个显著特点是影片的题材话题度高，可营销性强。其中，最突出的或许正是夺得票房冠军的《孤注一掷》。该片针对自身所聚焦的现实题材进行了有针对性的营销，早在上映之前就在短视频平台收获火爆热度，据统计，在抖音上，仅“电影孤注一掷”一个话题播放量就超过219亿次。

中国电影评论学会会长饶曙光认为，话题性是电影取得高票房的一个撒手锏。近几年，高票房电影普遍具有话题性和共情度。话题性能有效吸引观众走进电影院，共情度则是在观众走进影院以后，与电影形成沟通对话、共鸣共振，并在走出电影院时获得满足感。