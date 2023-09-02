台陆军：勿污名化建军备战努力

针对台湾媒体《中国时报》以“地雷岛成定局”为标题的报道，台湾陆军发新闻稿回应，部分媒体不应以“地雷岛”污名化台军建军备战的努力。

根据台湾媒体中央社，台湾2024年度国防预算书内容显示，将向美国采购的火山车载布雷系统共计14套，七套将于今年底运交台湾，另七套预计在2026年度运交，主要建军目的为有效阻止、迟滞中国大陆解放军登陆。

《中国时报》星期六（9月2日）以《地雷岛成定局，七套火山年底抵台》为题作出相关报道，并称虽然这项采购案曾被外界批评不符合台湾防御战略需求，“更会让台湾成为‘地雷岛’，但全案已经底定”。

对此，台湾陆军司令部星期六在官网发布新闻稿指出，面对日益严峻敌情威胁，筹购陆上机动布雷系统可有效吓阻敌军进犯，且符台湾及国际相关法规；台湾陆军获装后，将在兼顾人道主义及作战需求下，负责任地运用此项装备，部分媒体不应以“地雷岛”污名化台军建军备战的努力。

陆军说明，因应敌情威胁与防卫作战需求，台湾对美国采购陆上机动布雷系统，已于今年完成发价书签署，目前正透过对美军购平台，协调后续交装期程；并依预算编列作业程序，呈报所需采购经费，管制依建案期程获装。

陆军指出，布雷系统是用于“战时”执行滩岸区域阻绝，属反战甲车地雷，打击目标为敌装甲车辆。该系统具备“机动速度快”、“作业时间短”、“具装甲防护”等能力，且具有“定时自毁”、“磁感应”及“便于辨识与清除”等特性，布设时非广正面、长时间设置，可避免台军及民众误触造成伤损。

美国国防安全合作署去年12月宣布军售台湾总额约新台币54.5亿元（2.31亿新元）的火山车载布雷系统，项目包括火山布雷系统等。