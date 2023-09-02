日媒：日中就经团联会长等明年1月访华达共识

日本媒体报道，日中双方达成共识，日中经济协会、日本经济团体联合会（经团联）和日本商工会议所一把手率领的代表团将于明年1月23日到26日访问北京。

日本共同社星期六（9月2日）引述日中关系消息人士报道上述消息，并称此访意在缓解因东电福岛第一核电站处理水排放入海而对立的日中关系，以及确认在经济领域合作的重要性。

报道称，如果中方为对抗排海而暂停进口日本水产品的措施持续，或许会成为磋商焦点。

这将是日中经协代表团时隔四年零四个月再次访华。以日中经协会长进藤孝生（日本制铁董事长）、经团联会长十仓雅和（住友化学董事长）、日商主席小林健（三菱商事顾问）为首的日企高管们将随团访问。

据报道，中方的接纳单位是作为经济团体的中国国际贸易促进委员会。

日本经团联负责人称，“这是我们热切期盼的访华，虽然日中关系严峻，但对日本而言，中国是重要的国家。我们希望通过交换意见，寻找到合作的可能性。”

日本政府8月24日启动福岛核废水排海后，中日双方陷入新一轮口水战，中国国内的反日情绪空前高涨。

中国海关总署宣布全面禁止日本水产品进口；被视为日本友华派代表的公明党党魁山口那津男原定8月28日至30日的访华行程也被暂停。