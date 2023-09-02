上海市长龚正：期待IMF助推上海金融市场开放

上海市市长龚正说，期待国际货币基金组织（IMF）助推上海金融市场开放，促进更多国际性经济组织在沪设立办事机构，也支持更多金融机构落户上海。

据上海发布微信公众号消息，龚正星期六（9月2日）与访华的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会面时说，上海正着力深化“五个中心”建设，强化“四大功能”，推动高水平改革开放，加快城市数字化转型和绿色低碳转型，持续提升城市能级和核心竞争力。

他指出，上海正加快建设世界一流国际金融中心，国际货币基金组织在全球经济治理中发挥重要作用，期待国际货币基金组织助推上海金融市场开放，助力上海金融基础设施与世界各地互联互通，促进更多国际性经济组织在沪设立办事机构，支持更多金融机构落户上海。

龚正还说，上海也希望学习国际货币基金组织的先进理念和经验，促进绿色低碳转型发展。同时欢迎国际货币基金组织继续关注进博会、参与进博会，用好这个国际合作大平台。

格奥尔基耶娃星期四（8月31日）抵达中国开启访问，中国是她此次亚洲行的首站。她星期四（8月31日）与中国财政部长刘昆会面，星期五（9月1日）早上与中国总理李强举行会谈，下午与中国央行行长潘功胜会面。

据路透社报道，格奥尔基耶娃与李强会面后在社交平台X上发帖说，很高兴再次与李强会面，两人进行了富有成效的讨论，并期待与北京就气候变化和支持发展中经济体等全球问题开展合作。

格奥尔基耶娃将在9月3日前往印尼，参加在雅加达举行的亚细安领导人峰会以及在印度新德里举行的二十国集团（G20）峰会。