意大利外长：加入一带一路没有带来预期效果

意大利外长塔加尼（Antonio Tajani）说，意大利四年前加入“一带一路”倡议后，与中国之间的贸易并没有如预期般改善。

据路透社报道，塔加尼星期六（9月2日）出席安博斯欧洲论坛时说：“一带一路并没有带来我们预期的结果……我们必须进行评估，议会必须决定是否继续参与。”

塔加尼将于9月3日至5日应中国外长王毅邀请访问中国，期间两国外长将共同出席中意政府委员会第11次联席会议。

塔加尼今年8月接受意大利媒体《未来报》访问时说，他这次访问中国，将会讨论调停俄乌战争和意大利退出“一带一路”等重要议题。他说，将敦促北京向莫斯科发挥积极角色，促进和平进程。

意大利于2019年加入“一带一路”，是唯一加入该倡议的西方大国。但受到冠病疫情暴发的影响，中国在意投资从2019年的6.5亿美元（8.8亿新元）下滑至2021年的3300万美元，意大利也自今年起释出不续签“一带一路”的信号。

意大利与中国签署的“一带一路”协议将于2024年3月到期，若未提前三个月提出异议，将自动续签五年。

塔加尼受访时说，意大利并非对中国带有偏见，而是希望增加对华贸易，只是做了成本效益分析，发现“一带一路”倡议效果有限，而其他未与中国签署“一带一路”的欧洲国家，对华贸易增幅反而更大，因此意大利会慎思并做出决定。

意大利总理梅洛尼也可望在今年秋季访华。梅洛尼7月底访美时说，自己很快就会访问中国。