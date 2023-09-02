台中市长卢秀燕：9月是蓝白合关键月份

针对台湾在野阵营整合，国民党籍台中市长卢秀燕说，所有在野阵营领袖都意识到不团结就没有机会，因此她认为9月份会是国民党与民众党整合的关键月份。

综合台湾中央社和风传媒报道，卢秀燕星期五（9月1日）下午接受媒体联访时说，在野阵营都了解到一定要团结，不团结就没有机会。她认为，现在可能已经是关键时机，参选人应也体认到这种趋势。

卢秀燕认为，9月份是一个关键月份，国民党和民众党的合作这个月应该就会有一些结果，她期待能够整合成功，让台湾的民主政治能良性发展。

鸿海创办人郭台铭星期一（8月28日）宣布投入2024年台湾总统选战，并表示自己参选是为了整合在野势力，实现政党轮替的目标。但截至目前为止，各在野党总统参选人都希望成为整合在野势力的代表人物，不愿担任副手。

针对蓝白合，国民党主席朱立伦星期六说，自己一直在和民众党接触，每天都有一些进展。但他也说：“我们也不是一定要坚持所谓的三对三，两位两位一起也是很好的，不管是喝咖啡、喝果汁，都可以，我们只要有见面，就是好事，我们都在推动当中。”

民众党总统参选人柯文哲也说，很多事情自然就好。台湾人民自己有智慧，很多事情都能为政治人物做决定，政治人物只是被潮流推着走。