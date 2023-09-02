鸿海：郭台铭因个人因素辞任董事

台湾科技巨头鸿海集团星期六（9月2日）发布声明称，集团创办人郭台铭因个人因素辞任董事。

综合中央社和中时新闻网报道，鸿海集团指出，鸿海一直以提升公司治理为目标，因此在本届董事会九席董事当中，已有过半数五席的独立董事，所以郭台铭辞任董事后，并无须立即补选董事。

鸿海说，郭台铭于49年前创立鸿海公司，带领集团深耕技术研发、创新营运模式，成为全球最大的电子制造服务企业，鸿海深深感谢郭台铭近半世纪以来，对集团、以及全球电子产业的贡献。

鸿海称，郭台铭四年前正式交棒给专业经理人，鸿海就在原先扎实基础上，继续的成长、茁壮，去年营业额突破新台币6兆元（约2547亿新元）、今年的现金股利也创下1991年上市以来新高，可以说是全球大型企业中非常成功的传承案例。

鸿海表示，除了深耕既有的电子产业之外，也持续转型。集团董事长刘扬伟四年前接任后，以三（电动汽车、智慧健康、机器人）加三（人工智慧、半导体、新世代通讯）作为集团迈入下一个50年的主要方向。

鸿海最后在声明中说，鸿海所提出的分享、合作、共荣，也是希望透过鸿海的全球地位，协助所在的24个地区，带来当地经济的发展以及优质的就业机会，不论是以往或是未来，可以带领鸿海永续发展，也继续对提升人类福祉带来最大的贡献。

郭台铭星期一（8月28日）宣布参选台湾明年1月举行的总统选举。他当时在记者会上回答路透社记者的问题时曾说，如果中国大陆要没收鸿海的资产，不是针对他一个人，“胆敢做这事情，全世界有哪一个国家、投资机构和公司，敢在中国（大陆）投资？”

根据中央社，鸿海先前对此表示，集团不会参与政治活动。