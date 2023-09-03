赖清德称自己若当选是两岸交流机会

台湾民进党总统参选人赖清德说，如果自己当选，两岸交流也许是一个机会。

据《自由时报》报道，赖清德星期六（9月2日）接受民视《新闻观测站》节目专访，被问及两岸交流的具体策略。

赖清德说，比较不同政党提出的主张，除了郭台铭提和平协议以外，在野党提出的方式一个是接受“九二共识、一个中国原则”，另一个是签订服贸，两者都是走回头路。他说，台湾接受“一个中国”原则就是放弃主权，没有主权的和平不是真正的和平。

对于当选后在两岸交流问题，赖清德说，关门的是大陆，不是台湾，国际社会也认为，目前两岸情势升高，问题不在台湾而在中国大陆，自己若当选，两岸交流也许是一个机会。

赖清德说，中国大陆应该要感谢台湾人民，因为大陆经济这二三十年来突飞猛进，最大的境外资金来自台湾，赴陆人才也多，前段时间河北洪灾，他与蔡英文都表达关心，台湾人民也出钱出力。

他说，期盼北京在他当选后，可以理解到两岸其实不必如此下去，因为台湾可以帮助中国大陆，繁荣的台湾有助于中国大陆的进步与稳定，只要维持对等尊严，台湾很乐意跟对岸交流合作，增进两岸人民的福祉。

不过，赖清德也说，如果北京是以逼台湾放弃主权作为交流的前提，那将是强人所难，希望能理解台湾的善意。