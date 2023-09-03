王毅：乌克兰危机决不能在亚洲上演

中共政治局委员、外交部长王毅强调，乌克兰危机决不能在亚洲上演，要通过对话合作促进地区安全，并说个别域外势力破坏南中国海和平的图谋不会得逞。

中国外交部在官网上公布，王毅星期六（9月2日）应邀在全球智库大会上发表视频致辞时，提出坚定奉行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护地区和平稳定。乌克兰危机决不能在亚洲上演，要通过对话合作促进地区安全。

王毅说，个别域外势力破坏南中国海和平的图谋不会得逞，幕后黑手必须揭露，并强调中国始终愿同有关国家通过对话妥处分歧，寻求管控海上局势的有效途径；与亚细安国家全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，力争早日达成“准则”，共同将南中国海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。

王毅强调，坚持团结互助，不断提升全球南方在国际事务中的话语权和影响力。

他也强调，坚持与邻为善、以邻为伴，在相互尊重中增进互信。加强投资贸易，加深产供链融合，加快互联互通，在相互成就中实现共赢。

他也提出，坚持以开放理念引领地区经济一体化，全面发挥《区域全面经济伙伴关系协定》作用，反对脱钩断链、小院高墙，构建更加畅通融合的区域经济循环。以包容心态构建开放而非排他的朋友圈，尊重亚细安中心地位和亚细安主导的地区合作框架，让本地区远离地缘政治的计算，不当大国博弈的棋子。