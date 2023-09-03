西安一小区自来水发黄有异味 近百人反映身体不适

中国陕西省西安市一个小区出现自来水发黄有异味的情况，居民怀疑自来水受到污染，近百人反映身体不适，多个部门已介入调查。

据中国《华商报》星期六（9月2日）报道，事发地点为晶筑逸品小区，有500多户居民，那里张贴有几份物业的通知，都与饮水有关。

其中一份通知的日期是8月29日，内容为“物业公司定于8月29日对小区供水水箱进行清洗、消毒，届时需对小区自来水管网进行临时停水。具体停水时间为8月29日星期二19时—24时，请住户提前做好停水前的储水准备工作”。

另外两份通知内容分别为：“1-7楼业主的饮用水为自来水公司管道直供，不用在楼下饮水机接水。”“物业公司于9月1日晚11点40分开始清洗水箱，冲洗管道，需要停水操作，次日6时恢复供水，届时需要业主打开自家水龙头放水，保证清洗后的水质，放水时间必须在20分钟以上。”落款日期均为9月1日。

其中一位居民李先生说：“我是8月31日晚上拉肚子的，情况特别严重，本来想天亮了再看病，后来人实在受不了，凌晨5点多到省人民医院看病去了，花了几百块钱（人民币），这两天一直在家休息，还没有完全康复。”他也说，幸好妻子和女儿一直喝纯净水，身体没有异常。

李先生说，不少业主已在群里说家里的自来水颜色发黄，水质不清亮，闻起来还有股类似下水道的臭味，有业主经过询问物业，在群里发消息说是因为前几天下雨外面的污水回流了，造成了水箱的污染，解决的办法是把水箱里的水全部排掉，然后清洗。李先生家里的自来水已经恢复了清亮的颜色。

小区业主王女士也说，自己这几天也出现了腹泻症状，买了些药好多了，现在不敢喝家里自来水，物业说可以先暂时免费接楼下直饮水机的水。

小区物业负责人证实，物业在8月29日上午接到两位业主反映，说自来水发黄，随即安排进行管道和水箱的排查，后来发现水箱里的水确实有发黄的现象，立即安排清洗公司上门进行清洗消毒。

负责人说，当天晚上停水并对水箱进行了清洗消毒，之后注意到了业主群里的接龙，预计有大约百人反映有腹泻等情况，多数是高楼层，但还有五楼的，按说七层以下是自来水公司直供水，与水箱无关，后来再次对水箱进行了清洗消毒。

负责人也说，街办、卫生监督、水务、公安等多部门9月1日来到小区，对小区自来水进行了初步的采样化验，显示水质合格，还有两份送检至检测机构，预计9月4日出结果，等结果出来后，再根据情况进行后续的处理。“有住户家还保存有当时的黄色自来水，但检测人员说已经过时效了，检测了也不准。”

对于业主反映小区自来水发臭的情况，物业负责人称没有发现，至于水箱是否受污染，腹泻症状究竟是什么原因，目前还没有调查结论，并说等相关部门结论出来，再看情况该如何处理。