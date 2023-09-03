《解放军报》批日炒作“台湾有事就是日本有事”

中共中央军委机关报《解放军报》在抗日战争胜利纪念日发文，批评日本官方通过《防卫白皮书》将台湾问题与日本安全挂钩，炒作“台湾有事就是日本有事”，是对二战后国际秩序的严重挑衅。

《解放军报》星期天（9月3日）发文指侵华日军在中国犯下罄竹难书的滔天罪行，日本却选择性地遗忘历史。

文章称，日本防卫省7月公布的2023年版《防卫白皮书》涉华部分较往年有增无减。“在妄称中国为‘前所未有的最大战略挑战’、直接将中国定性为战略对手的同时，这份文件首次将台湾问题与日本安全挂钩，炒作‘台湾有事就是日本有事’，更是对二战后国际秩序的严重挑衅。”

文章指日本宣布无条件投降70多年来，“日本右翼势力始终没有建立起正确的历史认知。他们试图通过修改教科书等方式掩盖和篡改侵略历史，通过参拜靖国神社等形式为军国主义分子招魂翻案，通过渲染邻国威胁为解禁集体自卫权和架空和平宪法寻找借口……种种行径表明，笼罩在日本上空的军国主义阴云并未散去，国际社会必须对日本军国主义死灰复燃保持高度警惕”。

文章强调，历史必须牢记，战后国际秩序不容挑衅，并说在正式施行以解禁集体自卫权为中心的新安保法后，日本正在摆脱战后体制束缚，再次成为能够发动战争的国家。这种动向不仅让日本民众陷入恐慌与不安，更加剧了亚洲邻国和国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。

文章也说：“对日本来说，唯有认真反省侵略历史、时刻牢记历史教训，才能避免在错误道路上越走越远，才能取信于亚洲邻国和国际社会。”