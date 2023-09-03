港财政司长：调低印花税不足以长期刺激股市交投

香港财政司司长陈茂波认为，调低股票交易印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投。要改善股市表现，关键在于投资者对后市预期向好。

陈茂波星期天（9月3日）在博客上坦言，过去一段时间港股承受不少压力，单计8月份恒生指数累积下跌逾8%，港股表现显然并不理想，坊间一再有声音要求调低股票交易印花税。

不过，陈茂波说：“客观数据一再显示，调低股票交易印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投。”

他也说：“对于港股市场，我们需要全面通盘地检视影响市场的各项因素，找出问题症结，以全面、综合的方案对症下药。否则，零散的刺激举措，既无助于提振市况，更可能因成效不彰而进一步削弱投资者信心，效果适得其反。”

要改善股市表现，陈茂波认为，关键在于投资者对后市预期向好，这关乎到入市的资金量和流向，取决于经济表现、公司业绩、是否持续有具潜力的企业上市等。这些都不是单纯靠下调股票交易印花税就可以达致的效果。

陈茂波也举例，以表明下调股票交易印花税率无法从根本上提振股市。以1999至2001年的经验为例，期间股票印花税三度下调，但日均成交额却由1997年约143亿港元（24亿新元）下降至2002年的60亿港元。股票交易印花税在2021年轻微上调至0.13%后的头几个月（即8月至12月份），港股日均成交仍较2020年多出2%。

他认为，股市升跌也受地缘政治和市场情绪所左右，并指西方的政治成见所造成的误解，也干扰到投资者对香港和中国大陆股市的信心。“诚然，全球经济复苏乏力，每个地区的发展都会面对不同的挑战，但西方对内地经济的单向悲观论调，如果不是别有用心，便显然是与现实脱节。”

陈茂波也说，三年疫情期间，许多海外投资者和机构代表未能亲身赴港，“加上西方传媒不少偏颇的报道，令他们对香港的理解与事实多有偏差”。

陈茂波公布，香港将加大力度，积极向外推广香港的优势。“未来数月我将会出访欧美等地，亲身说明‘一国两制’的独特优势为香港发展带来的新机遇和新潜力，并介绍香港的最新发展，包括创新科技、绿色科技和绿色金融，以及第三代互联网等。”

他也介绍，不久前成立的促进股票市场流动性专责小组，将全面检视不同的内外因素，例如上市制度、市场结构、交易机制，以及研究如何扩宽市场的资金来源和流量、吸引更多优质企业赴港上市、激活产品创新及多样化，提升价格发现机制和交易效率等。