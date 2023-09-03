上海医药及下属公司四名干部被查

中国医疗反腐风暴持续，上海医药集团股份有限公司及下属公司四名干部接受纪律审查和监察调查。

“廉洁上海”微信公众号星期六（9月2日）发布消息称，据上海市闵行区纪委监委消息，上海医药原副总裁、上海上柯医药有限公司原董事长潘德青涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市闵行区纪委监委纪律审查和监察调查。

此外，上海上柯医药有限公司总经理李平涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市闵行区纪委监委纪律审查和监察调查；上海上药第一生化药业有限公司原总经理陈彬华涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市闵行区纪委监委纪律审查和监察调查；上海上药第一生化药业有限公司原副总经理黄臻辉涉嫌严重违法，目前正接受上海市闵行区监察委员会监察调查。

上海医药官网的资料显示，公司是沪港两地上市的大型医药产业集团。公司注册资本36.96亿元（人民币，约6.89亿新元），主营业务覆盖医药工业与商业。上海医药是中国第二大全国性医药流通企业和行业领先的进口药品服务平台，公司与国内外主要的药品制造商建立了战略合作关系。

中国全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议7月28日在北京召开，会议表明要开展“全链条、全领域、全覆盖”的整治工作。中国国家卫生健康委8月15日称，全国医药领域腐败问题集中整治工作将为期一年。