香港警方捣破两大麻种植场 拘捕三人

香港警方展开反毒品行动，捣破了两个大麻种植场，共检获市值约2000万元（港元，下同，约345万新元）的大麻植物及一批种植工具，并拘捕了三人。

据《星岛日报》星期天（9月3日）报道，警方于上月31日至9月2日（星期六）展开联合拘捕行动，突击搜查了葵涌打砖坪街和油塘四山街两幢工厦的涉事单位，共检获733盆大麻植物、三包大麻植物及一批大麻种植工具，毒品总市值约1997万元。

警方以涉嫌“栽植大麻属植物”拘捕两名分别34岁及37岁的越南籍男子，并指相信两人为上述两个大麻种植场的管理人。其中一名男子于被捕期间反抗企图逃跑，警方以涉嫌“阻差办公”罪将他拘捕。经进一步调查，警方再以涉嫌“栽植大麻属植物”拘捕一名36女子，她为涉案单位的租客。

警方调查显示，涉案两个单位被用作营运大麻种植场约9个月。单位以木板间开成三至五个细房，分别摆放不同成长期的大麻植物，并设有太阳灯、温度计、计时器、冷气机、风扇、花盆、植物营养液及花泥等作种植用途的物品。

警方根据现场检获的大麻植物，以及两个大麻种植场的规模估算，每年共可收成约352公斤大麻毒品，市值高达约8000万元，供应本地市场。

警方称，相信本次行动已成功堵截该批大麻流入市面。案中两名被捕男子已被落案起诉，案件将于星期一（9月4日）在观塘裁判法院提堂；而女被捕人则已获准保释候查。

警方并说，案件交由葵青警区特别职务队人员跟进，不排除会有更多人被捕。