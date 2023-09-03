贵州女子据报赴泰旅游后在缅甸失联 警方已介入

针对有中国媒体报道称，贵州贵阳一名女子受邀赴泰国旅游后在缅甸失联，贵阳警方回应时说，已有民警出差到当地，开展相关工作。

综合红星新闻和九派新闻星期天（9月3日）报道，失联女子的家属告诉媒体，女子今年31岁，在贵阳开了一家酒吧，因生意不好心情低落，受一名在东南亚的朋友邀请，于8月27日从厦门乘机前往泰国旅游散心。

据家属说，失联女子于27日在曼谷机场转机，并于当天傍晚抵达清莱机场。女子抵达后曾告诉家人，朋友已派车到清莱机场接她，并发了车辆照片。失联女子此前说，这名朋友是福建人，之前两人是同事。

家属提供的聊天记录显示，8月29日，失联女子给家属发了微信消息，称“我的周边全部是园区，我好怕”，并发了一个显示为“掸邦”的定位。事后，家属核实发现该定位位于缅甸境内。

家属称，8月30日晚上8点左右，女子发消息称朋友送她到清莱机场，随后就与家人失联。家属通过女子手机后台定位发现，她并没有前往机场，而是往缅北方向行进。

家属称，已向中国驻泰国大使馆和缅甸大使馆求助，并向贵阳警方报警。

贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所星期天上午回应媒体问询称：“相关领导和民警都出差去那边了，肯定是在开展相关的工作。”

中国驻缅甸曼德勒总领事馆的工作人员同日则回应称，目前这件事有待核查。