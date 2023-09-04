山洪涉瞒报 四川路桥两高管被采取强制措施

中国蜀道集团下属四川路桥公司两名高管因涉嫌“不报、谎报安全事故罪”，已被警方采取强制措施。

据四川路桥星期天（9月3日）晚间发布的公告，公司从总经理陈良春和副总经理张建明的家属获悉，两人在凉山州金阳县“8·21”山洪灾害中，因涉嫌“不报、谎报安全事故罪”，已被警方采取强制措施。

公告称，陈良春和张建明的职责由其他管理层代行，预计不会对公司生产经营产生重大影响。

公告还说，公司承建的沿江高速JN1标段项目于2020年10月开工，目前已完成进度约80%，项目合同金额约16亿元（3亿新元），占公司总体营收比重较小。

四川省凉山州金阳县8月21日凌晨发生山洪，位于金阳县境内芦稿林河下游的蜀道集团沿江高速JN1标段项目部钢筋加工场民工驻地板房被冲毁，造成人员遇难和失联。

灾害发生时，项目工地内有201人，其中149人脱险，四人遇难、48人失联。

四川警方调查取证发现，沿江高速JN1标段项目部及劳务公司刘某等5人涉嫌“不报、谎报安全事故罪”，并于8月28日对刘某等五人采取刑事拘留措施。

另据“四川在线”消息，中共四川省委上星期五（9月1日）决定，蜀道集团党委书记、董事长唐勇停职检查，配合调查。同时，成立省政府进驻蜀道集团工作组，开展相关督导工作。