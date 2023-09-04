中国国安部：美借对华战略“新两手”竞赢中国绝无可能

中国国安部发文称，拜登政府对华战略的“新两手”虽呈现出“竞争+管控竞争”的特点，但实际还是“老两手”，并强调，中国不会因几句“漂亮话”放松警惕，美国也绝无可能借此“竞赢”中国。

中国国家安全部官方微信公众号星期一（9月4日）发布题为《新瓶装旧酒：美国对华战略“新两手”实际还是“老两手”》的文章称，近期美国多名官员接连访华，表示拜登政府无意遏制中国发展，愿同中方保持沟通，推动两国关系稳定发展。但美方同时提供对台军事融资，继续在涉藏、南中国海等问题上挑起事端，公开唱衰中国经济。

国安部认为，这些体现出拜登政府对华战略明显的两面性特征，即“新两手”。过去几十年，美国对华战略的“老两手”是“接触+遏制”；而拜登政府的“新两手”则是“竞争+管控竞争”。

国安部介绍， “老两手”的特征为美国一方面拉拢中国融入国际体系、拓展同中国合作，另一方面悄然推进对中国的渗透遏制。

至于“新两手”的特点，国安部指出，其中“竞争”包括经济层面的脱钩断链，政治层面的拉帮结派，安全层面的威慑围堵，舆论层面的抹黑贬低，以及规则层面的约束锁定等。国安部预计，美国对华“竞争”一手还远并不止这些，更多更肃杀的手段恐怕还未祭出。

“管控竞争”则是对遏压失控的管理。文章列举，拜登政府上台以来反复提到的“护栏”“底板”“参数”等相关概念，以及“去风险”而不是“脱钩”，乃至拜登政府一再作出的“四不一无意”等口头承诺，都可归入“管控竞争”。

至于美国搞“新两手”的原因，文章认为，主要是因为美国政府的三点主观企图，包括通过释放“混合信号”提供多元论据，增大对手研判难度；通过展现“自我克制”安抚对手情绪，防止对手“过激反应”；以及通过预留“对话窗口”拓展影响力渠道，争取对手的有限合作。

文章称，美国的“新两手”战略即便一时得些小利，局部取得一些成绩，但注定会失败，因为历史发展的时与势不在美国一边，而且中国不可能按照美国的节奏行事，而是始终保持强大的战略定力和战略自信，坚持以“两手对两手”。

国安部指出，美国对华战略的“新两手”不过是新瓶装旧酒，美国想凭新策略“竞赢”中国是绝无可能的，惟有彻底放弃霸权思维，坚持推进国际共同安全，方是人间正道。

文章最后强调，美国的百般阻挠、遏制打压，只会让中国愈战愈勇，更加自立自强，“要真正实现从‘峇厘岛到旧金山’，美国需要拿出足够的诚意”。

美国商务部长雷蒙多上星期二（8月29日）与中国国务院总理李强、副总理何立峰会面时，重申了希望加强中美合作，以及美国会把国家安全放在首位，但不寻求与中国脱钩。