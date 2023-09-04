中国发改委设民营经济发展局

中国国家发展和改革委员会设立民营经济发展局，主要职责包括组织拟订促进民营经济发展的政策措施，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题等。

据中国网提供的文字实录，国家发展改革委副主任丛亮星期一（9月4日）上午在新闻发布会上宣布，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、早见效。

丛亮说，促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、政策链条长、工作环节多。

他也强调，民营经济和国有经济都是中国国民经济的重要组成部分，在社会主义市场经济环境下，国有经济、民营经济各有优势、各具特色，如鸟之两翼、车之两轮、缺一不可。

他说：“只有这两部分相互协调、共同发展，中国的经济才能走得稳、走得好、走得远，也只要这两部分相互协调、共同发展，中国经济就一定能走得稳、走得好、走得远。”

国家发改委副秘书长兼人事司司长张世昕在发布会上介绍了民营经济发展局的主要职责，包括：跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

张世昕说，民营经济工作需要各个部门密切协作配合，在国家发改委设立民营经济发展局，主要是立足于更好发挥统筹协调、综合施策、促进发展的功能。

张世昕还说，国家发展改革委民营经济发展局将健全完善政企沟通机制，强化政策出台的系统设计、政策落实的跟踪问效，推动中共中央、国务院关于民营经济的各项重大决策部署更好落地见效。