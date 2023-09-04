台外交部：非洲11国对蔡英文访伊斯瓦蒂尼表示欢迎

台湾总统蔡英文星期二（9月5日）将出访非洲唯一邦交国伊斯瓦蒂尼（Eswatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼）。台湾外交部称，出发前已有非洲11国对蔡英文再度出访非洲表示欢迎。

台湾外交部星期天（9月4日）发声明称，南非、马拉维、博茨瓦纳、津巴布韦、赞比亚、莱索托、尼日利亚、乌干达、坦桑尼亚、纳米比亚及索马里兰等非洲11个国家、超过80位执政党及在野党国会议员，代表各国“福尔摩沙俱乐部”成员，连署发表联合声明，欢迎蔡英文访问伊斯瓦蒂尼。

声明称，南非最大在野党“民主联盟”党魁史汀胡辛（John Steenhuisen），也致函蔡英文表示欢迎。

声明还说，蔡英文2018年访问伊斯瓦蒂尼后推动的“非洲计划”已见具体成果，台非在农业、教育、资通讯、能源、贸易及观光等领域合作更为密切。

在蔡英文出访伊斯瓦蒂尼之前，台湾国安局长蔡明彦已作为先遣人员晋见伊斯瓦蒂尼国王。

伊斯瓦蒂尼上周在官方脸书发布消息说，蔡明彦8月30日在罗济塔王宫，晋见国王恩史瓦帝三世，传达蔡英文对即将建交55周年，以及国王恩史瓦帝三世55岁生日的双重祝贺。

台湾总统府上月曾宣布，蔡英文此次出访行程的随行人员，包括经济部长王美花、高雄市长陈其迈、侨委会委员长徐佳青、外交部次长李淳、总统府副秘书长张惇涵等人。