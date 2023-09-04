南宁至重庆一航班遭鸟击安全返航

中国西部航空从广西南宁飞往重庆的航班在起飞后遭遇鸟击，飞机发动机受损，为保安全，该航班返航并安全落地，未造成人员伤亡。

据中新社星期天（9月3日）报道，西部航空从广西南宁飞往重庆的PN6444航班星期五（9月1日）从南宁吴圩国际机场起飞后不久，就遭遇了鸟群。

该航班当班机长李翔说，“当时的飞行高度约900米，起飞了约一两分钟。我先看见一群鸟闪过飞机，然后听见‘嘣’的一声以及一连串撞击声”。李翔还说，撞击后，机身有轻微振动。

根据西部航空的初步调查，当时飞机正处于起飞爬升阶段，鸟击后机长第一时间按照标准处置程序进行操纵，保持飞机安全爬升至管制员给定的安全高度和区域。

经陆空通话获得地面技术支援，机组对发动机参数进行详细观察后，发现发动机受损，为确保安全，机组人员决定返航南宁，航班随后平稳降落于南宁吴圩国际机场。

事后，一位PN6444航班乘客说，当时他感觉到飞机发生振动，“也不知道咋回事”，通过机上广播才知道遭遇了鸟击。

飞机返航后，考虑到当日中国国内各航司已没有从南宁回重庆的航班，最快需要等到星期六（9月2日）上午8时，西部航空决定调配新的飞机和机组前往南宁接旅客，并在机场准备餐食保障旅客休息等待。

调配的飞机从重庆起飞，于星期六凌晨1时许到达南宁，接上169名旅客后，于3点抵达重庆。

报道称，飞机的起飞和着陆是飞行的关键阶段，而低空是鸟类活动集中区域，春秋季鸟类迁徙，更易发生鸟击，各地机场都要投入大量人力、财力、物力驱鸟。

目前，发生鸟击事件的飞机仍然停在南宁吴圩国际机场，准备进行进一步修复。