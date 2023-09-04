内蒙一退伍残疾军人买优惠票乘车被拒 涉事乘务员被辞退

针对中国内蒙古一名退伍残疾军人买优惠票乘车被拒，官方通报处理结果称，涉事乘务员被辞退，并被要求向退伍军人道歉。

一则“退伍残疾军人坐车买优惠票，上车后遭要求补票”的视频近日引发网民关注，视频显示，一名售票员正在跟乘客争论，在陈先生出示残疾军人证时，乘务员质问：“你有证跟我有关系吗？”还指责陈先生，“成年人整个半票，玩儿我呢？”

“兴安交通”微信公众号星期一（9月4日）发布通告称，兴安盟交通运输局调查发现，退伍残疾军人陈先生星期五（9月1日）上午乘坐蒙F22637客运班车，从内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市去往吉林省白城市期间，该车乘务员何某某对陈先生所持的“中华人民共和国残疾军人证”不认可，要求陈先生补票，并发表不正当言论，造成恶劣影响。陈先生现场拨打12328热线投诉，事后将现场视频上传抖音发布。

官方通报称，事发后，兴安盟交通运输局组织乌兰浩特市交通运输局、兴安盟交通运输综合行政执法支队乌兰浩特直属大队对涉事企业及相关从业人员进行立案调查，并依法作出相应处理。

通告指出，涉事车辆蒙F22637客运班车被停运七天；涉事企业乌兰浩特金鹿运业（集团）有限责任公司被罚款；该客运班车驾驶员从业资格证予以扣分处理。涉事企业也对涉事乘务员何某某已予以辞退，责成何某某向陈先生真诚道歉。