温州女子遭宠物犬咬伤脸部缝500多针

中国温州一名女子遭邻居的阿拉斯加犬攻击，脸部被严重咬伤，送院时呈失血性休克状态，被缝了500多针。公安已拘留这名邻居。

据中国《温州都市报》星期一（9月4日）报道，受伤女子事发时在住处洗衣服。邻居将这只阿拉斯加犬放出来吃东西，没想到这只阿拉斯加犬冲出来咬住女子不放，导致她的脸部被严重咬伤。

医院急诊科医生对女子进行抢救时，一边为伤者注射狂犬免疫球蛋白，另一边止血并输血。医生和家属商量后决定，先手术救命，之后再考虑外观和脸部功能。

由于伤者的鼻子部位大范围撕脱，颜面部受伤异常严重，为了避免二次损伤，常规的面罩给氧诱导全麻已不能实施。

为了减轻患者气管插管时的不适感，医院方面采用适当的镇静镇痛加上充分的表面麻醉，为患者在无痛苦的情况下插上气管导管。

医院方面也在女子鼻孔处给鼻子安装了支架，以维持鼻腔通气道的功能，同时进行鼻腔断面的修复吻合手术，之后进行唇部及牙龈修补、整形外科手术。

女子的左脸部神经、血管、肌腱、韧带等撕断，医疗团队通过手术尽量把这些断裂的血管一根根接回去。这场手术持续近五个小时，为患者缝了500多针。

伤者已被送到EICU（急诊重症监护室病房）进行监护治疗，并已经清醒。肇事的阿拉斯加犬及主人均被公安机关控制。