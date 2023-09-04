瑞信董事总经理陶冬：上海无法超越香港

瑞信财富管理亚太区执行副主席、董事总经理陶冬认为，香港作为中国通往世界的金融窗口，在可预见的将来是不会被替代掉的，并直言“上海是无法超越香港的”。

据星岛日报报道，陶冬星期一（9月4日）在星岛新闻集团举办的“中国宏观经济暨大湾区融合论坛2023”上，发表上述观点。

陶冬指出，上海和香港各有优势，但香港在大湾区的核心优势及对于国家经济的最大贡献，一定在金融上，而香港如要保持住优势，一定要维持自己独特制度。他并指，香港要维持住金融中心地位，也必须和大湾区融合，在物流、人流、资金流上实现全面无缝衔接的流动。

陶冬还引述小米科技创始人雷军名言“站在风口上，猪都会飞”，指大湾区发展现有三大风口。其一是在目前中国由工业圈转型至金融圈时，大湾区有成本低及工程师红利等，可建立以中国核心优势的风口，“虽难但可行”。

其二是内循环将是未来20年的风口，第三个风口则是创新科技信息时代。陶冬认为，虽然如ChatGPT等人工智能聊天机器人在未来是否还会存在尚不可知，但其在现在已引起创新科技业的“恐慌性投资”。他认为，中国、尤其是大湾区，若在人工智能制造业先行，就根本不用担忧企业外移的问题。

陶冬还说，他对中国未来经济发展审慎乐观，但也坦言本轮刺激措施并没有带动整体经济向上。他认为，这主要是因为“被动去杠杆”发生在企业负债、楼价下跌时，让消费者觉得理财是危险行为，没有信心去借钱，而全部都去还钱。

他直言，目前强制去杠杆无法避免，如何处理债务问题才是关键，并指如果香港将国际融资平台守住，对于中国经济也将是一大帮助。

香港财经事务及库务局局长许正宇和香港金融管理局助理总裁（外事）许怀志等也出席论坛并发言。