台民调：近半民众不支持郭台铭参选总统

台湾民主文教基金会最新民调显示，鸿海集团创始人郭台铭宣布参加2024总统大选后，有48%的受访民众不支持他参选，过半民众认为郭台铭参选将对赖清德最有利。

综合联合报和ET Today新闻云报道，民主文教基金会星期一（9月4日）发布的台湾总统大选民调中，有33.5%的受访民众支持郭台铭参选，48%不支持，18.5%未表态。

针对郭台铭参选对另外哪位候选人最有利，有53.4%的民众认为对民进党参选人赖清德最有利，9.8%认为对民众党的柯文哲最有利，4.5%认为对国民党参选人侯友宜最有利，另有32.3%没有表态。

调查结果还显示，柯文哲支持者中，有47.9%支持郭台铭出来选总统，显示郭台铭的宣布参选对柯文哲的选票将产生较大拉力。

在赖柯侯三人参选的情况下，该民调结果显示，赖清德依然以32.9%支持率拔得头筹，柯文哲位居第二，获得20.5%民众的青睐，国民党侯友宜则暂居第三，获得17.5%民众的支持。

民调也显示，在不希望赖清德当选的民众中，分别有41.4%与43.3%选择支持柯文哲和侯友宜，显示虽然存在“下架民进党”的共识，但要投给哪一位非绿阵营参选人，仍有很大分歧。

民调由台湾民主文教基金会委托艾普罗行销市场研究股份有限公司进行，针对全台年满20岁以上的民众，在8月27至29日进行，共取得有效样本1072份。