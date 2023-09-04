中国外交部：民间交往是推动中美关系发展的不竭动力

中国外交部强调，中美建交以来，民间交往始终是推动中美关系发展的不竭动力，中国一贯支持鼓励中美民间交往，希望美方相向而行，推动中美关系重回健康稳定的发展轨道。

中国国家主席习近平近日先后复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士、美国史迪威将军外孙，强调“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年”，“两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力”。

中国外交部发言人毛宁星期一（9月4日）在例行记者会上回应相关提问说，两封复信充分彰显习近平对促进中美民间交往和两国人民交流的高度重视。

毛宁说，目前中美已建立起284对友好省州和友城，促成了众多的务实合作项目。疫情过后，两国民间及各界交往重新热络起来，因为加强两国各领域的交流合作是民心所向，大势所趋，符合两国和两国人民的根本利益。

她还称，中方始终以相互尊重、和平共处、合作共赢三原则为根本遵循处理对美关系，致力于同美国建立大国正确相处之道，一贯支持和鼓励中美民间交往，希望美方也顺应民意，同中方相向而行，以实际行动落实两国元首峇厘岛会晤共识，支持两国各领域交流与合作，推动中美关系重回健康稳定的发展轨道。