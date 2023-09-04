香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人

香港警方星期一（9月4日）公布，侦破28宗涉诈骗和洗黑钱的案件，其中网骗涉款2750万港元（下同，约475万新元），共拘捕29人。

综合《星岛日报》《明报》和“香港01”报道，香港观塘警区刑事部在上月11日起展开为期两周的“晓光行动”，成功侦破28宗案件，当中包括23宗网上诈骗案件，骗款高达2750万港元，另有五宗洗黑钱案件，涉款高达2000万港元。

报道称，上述案件共涉及74名受害人，当中包括35男40女，年龄介乎18至75岁。案件大致分为五大类，包括网上求职骗案、网上购物骗案、网上情缘骗案、网上投资骗案及电邮骗案。

据报道，其中最大一宗案件为网上情缘骗案，受害人为家庭主妇，总涉及金额达1000万港元。受害人没有投资经验，在网上认识自称为投资专家的骗子，被游说投资加密币买卖后，在半个月内损失巨额金钱。

警方表示，行动中拘捕的29人，包括20男九女，年龄介乎19至64岁，均为傀儡户口持有人。他们分别以涉及诈骗罪、以欺骗手段取得财产罪及洗黑钱等罪名被逮捕，并都已获准取保候审。

在调查期间，部分犯罪嫌疑人承认自己收取数百元至数千元报酬，出售个人资料或银行户口给诈骗集团处理犯罪得益。警方提醒民众不要抱有侥幸心态，以为单纯借出户口及售卖个人资料、没有直接参与任何违法行为就可以逃避法律责任。

根据过往的成功检控案例，法庭明确指出，就算嫌疑人辩解自己是单纯向第三者借出、卖出或出租户口，成为傀儡户口的持有人，没有直接参与洗黑钱，但其刑责与真正处理犯罪得益的人并无分别，法庭甚至会把这些考虑成为加刑因素。

另外，警方会征询律政司法律意见追究此案嫌疑人的刑事责任，并向法庭申请加重刑罚，尤其是针对傀儡户口持有者相关的洗黑钱罪行，以起到阻吓作用。