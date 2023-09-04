学者建议缩短外离岛兵役期 台国防部：基于公平不会有差异

台湾明年起义务兵役延长至一年，并约每13人中会有一人被派到外离岛，有学者建议应对这些服役人员给予减少役期或增添加给的优待条件。对此，台湾国防部回应称，可以有条件给予加给，但基于公平，役期不会因为服役地而有所差异。

综合风传媒和中央社报道，台湾“国家政策研究基金会”副研究员揭仲星期天（9月3日）指出，根据20243年度国防预算书，为解决外离岛驻军编现比偏低情形，明年金门、马祖等外离岛预计分发700人，等于平均每13名义务役人员中，就有一人可能到外离岛服役。

揭仲认为，在服役条件更艰苦的外离岛，若义务役是因抽签而非自愿前往，恐引发管理风险，建议给予外离岛“减少役期”或“增添加给”等优待，以鼓励义务役自愿选择前往外离岛。

对此，台湾国防部星期一（9月4日）新闻稿说，依规划义务役男完成入伍训后，以分发本岛、外岛及中枢防卫等类型守备部队为主。至于外离岛人员的补充，将依役男具备中、高专长，或户籍设于外离岛，以及志愿选填分发为主。

国防部说，一年役期义务役人员入伍完训分发外岛后，比照常备部队志愿役人员，可依训练流路于外岛实施驻地、专精及基地等完整训练，区域内教育训练资源可满足施训需求。

国防部说，义务役役男服役期间，除可支领地域加给，也可依专长、职务及实际从事勤务支领相关加给。但国防部也强调，义务役期基于兵役公平原则，不会因服役地域而有所差异。