任正非：我们储备人才 不储备美元

华为创始人任正非说，华为要建立一个自己的高端人才储备库，只要是优秀的人都可以进来，“我们是储备人才，不储备美元”。

据每经网报道，任正非星期一（9月4日）发表最新讲话，并由华为总裁办向华为全体员工群发学习。

任正非说，华为要建立一个自己的高端人才储备库，非边界内专业的人才愿意到边界内来工作，华为也愿意要。“我们朝着假设的方向，不断探索，不断储备。我们是储备人才，不储备美元，最终储备出自己的人才库。”

任正非还说，全才是从专才中成长起来的。没有专才，就不可能成为全才，没有专才的“全才”也许没有突破能力，“绕着城墙转，找不到放‘炸药包’的地方”。

他还表示，集体评议往往会埋没人才，华为的专家要识别他特殊能力的一面就行，也不用全面评价一个人，要“不拘一格降人才”。

任正非今年3月在上海交通大学的一次座谈演讲中，也曾发表对人才的看法，称华为不能垄断人才。

他说，员工想出去创业或到其他公司去，人尽其才，发挥他的价值，对国家都是有用的。

他还说，人才关键是怎么用，比如华为强调专家垂直循环机制，专家不能在一个岗位待很长时间，要到前线作战去循环。“‘石头’一翻开，压在下面的‘草’就长高了，大家都看见了，这样年轻人就不会被埋没在‘石头’底下。”