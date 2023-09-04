陕西医院男50女44岁不续聘 官方责令改正赔偿

中国陕西旬阳市一家公立医院将编外人员“男50女44岁到龄不续聘”写入官方文件，并以此辞退十余人。当地官方通报，该操作违反《劳动合同法》，已责令限期整改，并向被解聘人员支付两倍赔偿。

综合红星新闻和澎湃新闻报道，旬阳市人民医院2023年修订的《聘用人员管理办法》规定，除了已取得中级职称的执业医师和特殊紧缺岗位的聘用人员外，其他各岗位聘用人员男性满55周岁，女性满44周岁不再续聘。

这一年龄低于中国官方规定的男性60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁的法定退休年龄。

据媒体报道，该文件显示于4月28日印发，并标明抄送旬阳市卫健局。有遭辞退的人告诉媒体，去年至今，医院以上述文件为由共辞退了12人，都是年满44岁、在医院工作多年的女性，她们原本是该院的护士或医技科室工作人员。

其中一些人称，在终止劳动关系时，只拿到了1万多元到2万多元（人民币，约1860至3720新元）不等的经济补偿金。

据报道，后续经劳动仲裁调解，被辞退的人已被补足了经济补偿金，但她们希望继续工作的诉求未能实现。有被辞退者称，“我们经验丰富，并不输给年轻人。而且这个年龄，工作也不好找。”

陕西一医院规定“男55岁女44岁不续聘”的词条8月31日登上新浪微博热搜。当天傍晚，陕西旬阳市政府在官网发布情况通报称，已关注到相关问题，该市人力资源和社会保障局已立即介入调查，相关调查结果及时向社会公开。

旬阳市政府官网星期一（9月4日）发布联合调查组的情况通报称，经调查，2017年旬阳市人民医院制定《聘用人员管理办法》，并依据该办法“除从事临床医疗岗位，其他各岗位聘用人员男性满50周岁，女性满44周岁不再续聘”的规定，解除聘用人员19人，其中2022年以前解聘15人，2023年解聘四人。

通报指，该行为存在未依法与符合条件的劳动者订立无固定期限劳动合同、违法解除劳动合同及经济补偿金计算方式不符合法律规定等问题，违反了《中华人民共和国劳动合同法》相关规定。旬阳市人社局于9月1日向旬阳市人民医院送达限期改正指令书，责令其15日内修订《聘用人员管理办法》，经主管局审定后执行。

通报还说，联合调查组已责令旬阳市人民医院与被解聘人员充分协商、依法予以赔偿。目前，经双方协商，医院已向19名被解聘人员支付经济补偿标准的两倍赔偿金。