韩国发布吸引中国游客方案 争取年内200万人到访

韩国政府发布吸引中国游客的方案，将在中国加大韩国游营销力度，免除赴韩电子签证手续费，简化购物退税流程，争取年内吸引200万中国游客访韩。

据韩联社报道，韩国政府文化体育观光部（文体部）星期一（9月4日）在紧急经济长官会议暨出口投资对策会议上，发布了上述方案。

文体部指出，为吸引中国游客在中国国庆节假期期间访韩，韩政府本月将在北京和上海举行“K-旅游路演”营销活动，并将与携程一道在上海的路演活动上直播销售酒店住宿券和机票，从9月15日起也将通过“去哪儿”和“同程”进行名为“韩国游之月”的韩国游营销活动。

签证方面，文体部指出，韩国政府将在年底前免除中国跟团游客1.8万韩元（约18.74新元）的赴韩电子签证手续费。

退税方面，主要景点的200处韩妆、药店等将提供现场退税服务，支持微信支付和支付宝的门店将增至25万家，从下月起还将实施附加税随即退还服务。

此外，韩国政府将重点开发会展产业、赌场、韩国文化、医疗旅游等高端旅游商品，并计划于9月5日在青岛举行“青岛会展产业路演”。

韩国政府希望通过上述举措，在下半年吸引150万名中国游客，并在全年吸引200万中国游客访韩，为韩国国内生产总值（GDP）增幅贡献0.16%。