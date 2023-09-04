彭博社：华为Mate 60 Pro使用中芯国际7纳米芯片

彭博社引述专业机构拆解报告称，华为最新旗舰机Mate 60 Pro使用了由中芯国际制造的国产7纳米芯片。这显示中国在建立国产芯片生态系统的努力中取得了一些进展，但其性能仍落后于国际尖端芯片，且生产力也还有待考量。

彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights对华为新机进行了拆解，并在星期一（9月4日）报道称，拆解显示，Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s芯片，由中国顶级芯片制造商中芯国际制造，并采用了中芯国际最先进的7纳米芯片技术。

TechInsights副主席哈彻生（Dan Hutcheson）说，这对于中国来说是相当重要的一个标志，显示中芯国际的技术进步正在加速，并且似乎已经解决了7纳米技术中影响产量的问题。

不过，TechInsights报告也指出，中芯国际和华为的进展仍有许多未知数，包括它们能否批量或以合理的成本生产该芯片。

虽然取得了突破，但7纳米技术距离目前在智能手机领域使用的最新技术还有不小差距。美国手机巨头苹果在2018年开始在iPhone中使用7纳米芯片，而9月即将推出的最新款iPhone 15系列，据报将采用台积电制造的3纳米芯片。

尽管未达到最先进水平，但华为麒麟9000s芯片的推出，依然引发外界对于美国主导的阻止中国获取尖端技术的全球行动是否有效的质疑。华为2019年被美国列入贸易管制黑名单，并在2020年9月15日被美国列入实体清单，从而无法再与台积电合作生产麒麟芯片。

在中国，华为Mate 60 Pro的推出则引爆了民众的爱国情绪。首批现机8月29日推出后几乎立刻售罄，有中国媒体引述供应链获消息称，该机型已加单至1500万至1700万台。中国官媒《环球时报》也发文称，华为新手机研制成功足以证明美国对华科技战的极限打压已经失败。

TechInsights报告发布后，中芯国际在香港交易的股票星期一上涨了近11%，创下自 2021年1月以来的最大涨幅，其在上交所的股价也上涨了 6%。

不过，最新麒麟芯片的诞生，也引发了有关中芯国际是否遵守了美国制裁的质疑。美国规定，任何向华为提供美国技术的公司都必须获得华盛顿的批准，而中芯国际的运营中使用了大量的美国技术。

自上周发布以来，华为和中芯国际都没有回应有关该手机规格的置评请求。华为仅表示，Mate 60 Pro是目前功能最强大的Mate设备。美国商务部也没有回应有关中芯国际向华为供应 7纳米芯片是否违反制裁的问询。