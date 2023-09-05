何立峰要求对保障性住房实施封闭管理 不上市交易

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰要求对全国保障性住房实施严格封闭管理，不得上市交易，以确保保障性住房的长期供应。

据新华社报道，规划建设保障性住房工作部署电视电话会议星期一（9月4日）在北京召开。何立峰出席会议并讲话时说，规划建设保障性住房有利于缓解大城市住房矛盾、有力有序有效推进房地产转型和高质量发展、更好拉动投资消费、促进宏观经济持续向好。

但何立峰坦言，从当前形势看，建设保障性住房面临的困难较多，要坚持问题导向和目标导向，运用改革创新的办法着力解决好建多少、怎么建、资金怎么平衡、怎么配售、怎么管理等一系列重点问题，确保善做善成、实现可持续发展，更好满足人民群众“住有所居”的愿望。

何立峰说，保障性住房建设是艰巨复杂的系统性工程，要坚持规划先行、谋定后动，扎实做好前期工作、严格项目管理和成本控制，综合考虑市场形势，合理把握建设节奏。

何立峰要求，建立公平公正的配售机制，加强监督审计，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体及政府引进人才，按保本微利原则配售。他也要求对保障性住房实施严格封闭管理，不得上市交易。相关部门要抓紧完善政策体系，各地要加强领导力量，抓好组织实施，强化项目建设全链条监管，确保保障性住房建设取得预期成效。

保障性住房是中国政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

中国住建部官员去年5月提出，2021年至2025年，中国将在40个重点城市新增650万保障性租赁住房。但经济复苏力度疲软冲击就业前景和收入，削弱普通民众购房融资的能力，保障性租赁住房的供应也在被允许挂牌出售后，受到侵蚀。