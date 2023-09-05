报告：逾六成中国独角兽企业预计今年营业额同比增长30%或以上

国际会计师事务所普华永道星期一（9月4日）在2023年中国国际服务贸易交易会上发布《中国独角兽CEO调研2023》。报告显示，62%受访独角兽企业预计，2023年公司营业额同比增长将在30%或以上。

据中新社报道，独角兽企业是指估值超过10亿美元（约13.5亿新元）、并且成立不超过10年的创业企业。据介绍，此次有88家超过12个行业的独角兽企业高管回复了调研问卷，10余家企业参加了面对面深入访谈。

报告发现，2023年，企业服务（19%）、高端制造和硬件（17%）、电子商务（15%）、医疗健康（13%）、交通和汽车（11%）是中国独角兽企业分布最为集中的五大行业。其中，高端制造和硬件是近年来拥有独角兽企业数量增长最快的行业。

这份调研显示，“经济形势与增速”成为2023年独角兽企业最关注的外部因素，从2020年调研的第五跃居首位，与“资本及投融资市场变化”和“政策与监管”并列第一。城镇化趋势、人口结构变化、消费者行为变化紧随其后。

从资本市场选择来看，调研显示，A股（36%）和港股（36%）并列为独角兽企业2023年首选的资本市场，而选择美股的企业占比为18%，比2020年时下降五个百分点。

报告发现，2023年独角兽企业出海热依然持续。67%的独角兽企业表示会保持原有或新增海外扩张计划，远高于2020年调研的41%。亚太地区（36%）和北美地区（32%）仍是独角兽企业海外扩张的首选地区。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国及“一带一路”沿线国家也是独角兽企业出海的热点市场（17%）。

针对海外拓展方式，受访企业表示，首选方式为将产品销往海外（67%），其次为开设海外分公司（64%）、与当地合作伙伴形成战略联盟（38%）或成立合资公司（35%）。