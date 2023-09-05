前八个月中国退市企业数量已接近去年全年

中国A股企业今年迎来退市潮，统计数据显示，今年前八个月退市企业的数量已接近去年全年退市企业的数量。

据观察者网引述东方财富数据初步统计显示，截至星期一（9月4日），今年退市企业已达44家，数量逼近去年全年的46家。2020年和2021年退市企业均为19家。

针对退市原因，今年退市的44家企业中，有20家退市的原因为“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元（人民币，下同，约0.19新元）”，占比最高。这20家交易类强制退市企业，在退市时股价最高的是海航投资，股价为0.85元/股。最低的是粤泰股份，股价为0.37元/股。

此外，今年因“最近两个会计年度的财务报告被出具否定意见或者无法表示意见”而退市的企业有11家，因“被*ST（上市公司股票被实施退市风险警示）后首个会计年度被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”而退市的企业有两家；还有两家企业因涉及欺诈发行而退市。

北京大学经济学院教授吕随启说，中国官方实行注册制后，市场压力和外部监督力度同时加大，保荐机构、其他中介机构、发行人、投资者相互制约强化，而谋求上市的公司良莠不齐，市场优胜劣汰成为必然。“这种情况是正常反应，以后可能成为常态。”

中国今年2月全面实行股票发行注册制，主要内容包括精简优化发行上市条件、完善审核注册程序、完善上市公司重大资产重组制度、强化监管执法和投资者保护等。这一制度旨在提高上市公司质量和提振投资者信心。

作为注册制“有进有出”的配套措施，沪深交易所已于2021年优化退市规则，新规整体较之前严格，此后退市企业数明显上升。