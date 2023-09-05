知情人士：茅台巧克力即将上线

继与咖啡连锁品牌瑞幸推出含茅台酒的咖啡刷爆社交网络后，据报中国白酒品牌茅台也将推出茅台巧克力。

《证券时报》星期一（9月4日）引述知情人士透露，茅台巧克力即将上线。报道还称，以此推测，未来茅台冰淇淋、咖啡、巧克力等等，或以统一的阵容成为茅台一个业务分支。该分支将根据受众的不同，区分为不同的价格带和不同的产品，以此为抓手，触达年轻消费者。

茅台巧克力即将上线的消息，星期二（9月5日）登上微博热搜榜。有网民说：“茅台为了迎合年轻人，出了许多怪产品，冰淇淋，巧克力，咖啡。他明明利润那么好，还要去讨好不属于他的人群，背后原因可能是对高端未来市场萎缩的焦虑。”也有网民开玩笑说：“茅台：年轻人不喝酒，那我就想着办法融入年轻人！”

综合路透社和中新经纬报道，茅台与瑞幸在星期一推出的“酱香拿铁”，号称“每一杯都含有贵州茅台酒”，迅速吸引消费者，外卖和自取订单都排起长队。

北京一名消费者称，平时10分钟能喝到的咖啡，现在系统提示要一小时才能做好。在社交网络上，酱香拿铁相关话题也登上微博热搜和抖音热榜。

不过，这款咖啡的火爆，也引发了饮用后是否涉及酒驾的话题。瑞幸官方微信小程序客服回应称，酱香拿铁含53度贵州茅台酒，酒精含量低于0.5度，但不建议未成年人、孕妇、驾驶人员、酒精过敏者饮用。