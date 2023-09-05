蔡英文今出访伊斯瓦蒂尼：让世界看到台湾良善力量

台湾总统蔡英文星期二（9月5日）启程出访非洲唯一邦交国伊斯瓦蒂尼（Eswatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼），在机场临行前致词时说，台湾走向世界的脚步不会停下来，会更坚定且自信地继续往前走，让世界看见台湾良善的力量。

据台湾总统府星期二在官网发布的新闻稿，蔡英文星期二上午启程前往非洲邦交国伊斯瓦蒂尼访问，展开四天三夜的“邦谊同庆·合作永续”之旅。

蔡英文说，这趟行程设下同庆两地邦谊和促进永续合作的目标。伊斯瓦蒂尼是台湾在非洲坚实的友邦，伊斯瓦蒂尼国王恩史瓦帝三世，从1986年登基以来，总共访问台湾18次，两地之间有着深厚的情谊。今年是两地建交55周年，也是伊斯瓦蒂尼独立建国55周年，更是恩史瓦帝三世的55岁生日，因此致上最诚挚的祝贺。

蔡英文指出，他们将透过这次访问持续促进两地的永续合作。她2018年第一次访问伊斯瓦蒂尼时，实地了解两地合作的情况。过去五年来，台湾和伊斯瓦蒂尼的交流越来越密切，即使面对疫情的挑战，也在公卫医疗、妇女赋权、农业技术等领域合作不间断，也期盼从中央到地方进一步和伊斯瓦蒂尼深化伙伴关系。

蔡英文说，高雄市长陈其迈这次随同出访，身负重要的任务。高雄市现在和伊斯瓦蒂尼首都姆巴巴内市正推动缔结姐妹市计划，相信透过这项计划，将有助于两地的教育合作与青年交流。