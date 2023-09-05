陈茂波：将使出组合拳刺激港股市流动性

香港财政司长陈茂波认为，单靠调降股票印花税不足以长期刺激股市交易，香港将使出“组合拳”来刺激香港股市的流动性。

据香港《星岛日报》报道，陈茂波星期一（9月4日）出席星岛新闻集团举办的“中国宏观经济暨大湾区融合论坛2023”时说，提振港股不能单靠一招，而是要使出“组合拳”几招一起做，例如上市制度、交易机制等。

但他强调，这不代表港府会排除调降印花税的选项。他认为，要提振港股市场的流动性，需要有一系列政策配合才有成效。港府也会与促进股票市场流动性专责小组齐心合力，设计一套可行方案。

陈茂波称，香港除了要不断提升自身竞争力外，也需要发挥好一国两制下互联互通的角色，要研究如何更方便地让中国大陆资金流入香港，推出更多风险管理及衍生工具产品，而人民币双柜枱只是其中一小部分。

针对香港经济，陈茂波说，推动香港经济增长的“三头马车”中，出口量仍录得双位数跌幅；投资增量在经济前景不乐观、美国持续升息的背景下，第二季度出现下滑；但消费录得客观的增长，第二季度达8.5%。

陈茂波说，金融在推动香港发展的角色方面非常重要，但创新科技也将会是重要抓手。他认为，香港作为国际大都会，赚钱固然重要，但生活质素、文化质素、大都会格调都很重要，这些方面港府都会着力提升。

他也提到，港府新成立的引进重点企业办公室已接触200多家企业，当中已有25家企业表示将到香港或扩充香港业务，当中不少是巿值过百亿的公司，也有不少经营前沿科技，政府也会在政策上全面配合，包括考虑入股该些公司，以作支持。