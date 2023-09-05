8月财新中国服务业PMI降至年内最低

8月份财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）降至今年最低水平，显示服务业供需扩张幅度放缓。

据财新网报道，星期二（9月5日）公布的8月财新服务业PMI录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。此前公布的8月财新中国制造业PMI上升1.8个百分点，部分抵消了服务业PMI回落的拖累，8月财新中国综合PMI微降0.2个百分点至51.7，为今年2月以来最低水平。

财新服务业和制造业PMI与中国国家统计局的走势一致，但综合PMI走势则不相同。统计局公布的数据显示，8月制造业PMI回升0.4个百分点至49.7、服务业PMI走弱一个百分点至50.5，连续两个月创年内新低、综合PMI回升0.2个百分点至51.3。

分项数据显示，8月服务业供需扩张幅度放缓，经营活动指数降至年内最低，新订单指数也略有回落。外需明显走弱，出口业务受挫，8月服务业新出口订单指数年内首次降至临界点以下。但服务业就业维持韧性，8月就业指数与7月基本持平，连续第七个月高于荣枯线。

由于原料、用工、燃料等费用增加，8月服务业成本继续上扬，不过投入价格指数在扩张区间回落至近六个月低点。8月服务业出厂价格维持扩张，但幅度放缓。受访企业表示，出于转移成本压力的考量涨价，但市场竞争仍较为激烈，企业定价能力有限。

内需不足、外需下降，导致服务业企业信心边际走低。8月经营预期指数在扩张区间降至2022年12月来最低。

财新智库高级经济学家王喆分析，8月制造业景气度有所改善，服务业增长势头放缓，经济下行压力依然较大。内部需求不足和弱预期的问题或在更长时间形成负面循环，叠加外需的不确定性，经济下行压力恐不断加大。稳预期和增加居民收入仍是施策重点。内外部经济环境形势日趋复杂，相关支持政策的紧迫性和必要性进一步增加。